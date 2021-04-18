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Засновник Amazon Джефф Безос залишив акціонерам останню пораду

Ми всі знаємо, що самобутність, оригінальність дуже цінна. Нас усіх учать бути собою. Що я справді прошу вас зробити, так це усвідомити, скільки насправді потрібно енергії, аби зберегти цю самобутність. Світ хоче, аби ви були типовими – тисячами способів, і це тисне на вас. Не дайте цьому статися
Генеральний директор компанії Amazon Джефф Безос у своєму листі до акціонерів залишив їм "останню" пораду, закликавши берегти свою самобутність.
Засновник Amazon Джефф Безос залишив акціонерам останню пораду Фото: Економічна Правда
"Ми всі знаємо, що самобутність, оригінальність дуже цінна. Нас усіх учать бути собою. Що я справді прошу вас зробити, так це усвідомити, скільки насправді потрібно енергії, аби зберегти цю самобутність. Світ хоче, аби ви були типовими – тисячами способів, і це тисне на вас. Не дайте цьому статися", - написав Безос у своєму лист, повідомляє "Укрінформ".
 
Аби проілюструвати свою позицію, Безос навів уривок із книжки Річарда Докінза "Сліпий годинникар: як еволюція доводить відсутність задуму у Всесвіті":
 
"Запобігання смерті - це мета, над досягненням якої потрібно працювати... Тіло після його смерті прагне повернутися до стану рівноваги з навколишнім середовищем… Наприклад, наші тіла зазвичай тепліші від навколишнього середовища, і в холодному кліматі їм доводиться наполегливо працювати над підтриманням цієї різниці. Коли ми вмираємо, ця робота зупиняється, різниця температур починає зникати, і ми врешті-решт набуваємо ту саму температуру, що й середовище... Якщо живі істоти не виявляють активності щодо запобігання цьому вирівнюванню, то зрештою зливаються зі своїм середовищем і припиняють існувати як автономні сутності".
 
Цей уривок, відзначає Безос, дуже актуальний для Amazon та всіх компаній, організацій і кожної особистості. Потрібна "безперервна наполеглива праця", щоб "зберегти нашу самобутність", написав він.
 
Водночас "бути самим собою" не легко, і це не дається "безкоштовно", написав Безос.
 
Він зазначив, що "світ завжди намагатиметься зробити Amazon типовішим – "привести нас у рівновагу з навколишнім середовищем. Це потребує постійних зусиль, але ми можемо й повинні бути кращими".
 
Нагадаємо, що у лютому Безос оголосив, що залишить пост генерального директора Amazon і перейде на посаду виконавчого директора правління компанії. Він назвав своїм наступником Енді Джассі, який очолював підрозділ вебсервісу Amazon.
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18 04 2021 16:33
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