Джефф Безос покине пост гендиректора Amazon

Творець інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос у III кварталі 2021 року залишить пост гендиректора і стане виконавчим головою ради директорів компанії, повідомила Amazon у звіті за IV квартал і за весь 2020 рік.

Гендиректором стане Енді Джессі, нинішній керівник Amazon Web Services. Джессі працює в компанії з 1997 року, пише "Інтерфакс-Україна".

Безос в окремій заяві висловив упевненість, що Джессі, який працює в Amazon майже так само довго, як і сам засновник компанії, "буде видатним" керівником. Він нагадав, що історія Amazon почалася 27 років тому, коли онлайн-рітейлер був тільки ідеєю, у нього не було імені, і найчастіше питання, який йому доводилося чути, було "а що таке інтернет?"

Безос повідомив, що на новій посаді має намір зосередитися на нових продуктах компанії і розробці ініціатив на ранній стадії. Посада гендиректора компанії, в якій працюють 1,3 млн осіб і яка обслуговує сотні мільйонів людей і підприємств, за його словами, поглинає всі його сили. Після зміни посади він розраховує, що у нього з'явиться більше часу на його інші проекти - благодійний фонд Day 1 Fund, екологічний Bezos Earth Fund, аерокосмічний проект Blue Origin, газету The Washington Post та "інші захоплення".

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