Amazon купує компанію, засновану українцями

Угода, за даними видання, знаходиться на завершальному етапі, але ще не закрита

Компанія Amazon Web Services близька до придбання DB Best Technologies, яку в Кремнієвій долині заснували українські підприємці.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Liga.net, зазначає "Економічна правда".

Угода, за даними видання, знаходиться на завершальному етапі, але ще не закрита. Після завершення угоди частина українських інженерів DB Best Technologies продовжать займатися розробкою технологій міграції в штаті Amazon.

В Amazon побічно підтвердили ці дані: "AWS працює з командою DB Best Technologies з 2015 року, допомагаючи клієнтам перейти із застарілих комерційних баз даних на хмарні альтернативи. Разом з командою DB Best AWS зможе прискорити міграцію баз даних і забезпечити кращий досвід для клієнтів по всьому світу".

Компанію DB Best заснували в 2002 році вихідці з України Дмитро та Ірина Баліни в Кремнієвій долині. Український офіс з'явився в 2004 році. У компанії працює близько 500 осіб, п'ять з восьми офісів і велика частина команди знаходяться в Україні - в Києві та Харкові. У компанії є представництва в США, Британії, Ізраїлі та Польщі.

DB Best займається рішеннями для управління даними і міграції баз даних між платформами - Oracle, SAP, Amazon, Microsoft.

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