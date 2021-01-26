ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАсистент може виключати світло, або термостат, використовуючи зібрану інформацію щодо звичок користувачів та їхніх частих прохань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У голосового асистента Alexa з’явилася нова функція
Американська компанія Amazon Джеффа Безоса додала нову функцію для свого голосового асистента Alexa
Фото: з вільних джерел
Нова функція дає Alexa більшу "свободу", зокрема асистент може виключати світло, або термостат, використовуючи зібрану інформацію щодо звичок користувачів та їхніх частих прохань, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що раніше голосовий асистент від Amazon завжди питав дозволу на подібні дії. Відтепер Alexa може робити це самостійно. Водночас у користувачів залишається можливість визначати, що саме Alexa може робити без їхнього дозволу.
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