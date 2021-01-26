Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У голосового асистента Alexa з’явилася нова функція

Американська компанія Amazon Джеффа Безоса додала нову функцію для свого голосового асистента Alexa
Асистент може виключати світло, або термостат, використовуючи зібрану інформацію щодо звичок користувачів та їхніх частих прохань.
У голосового асистента Alexa з’явилася нова функція Фото: з вільних джерел

Нова функція дає Alexa більшу "свободу", зокрема асистент може виключати світло, або термостат, використовуючи зібрану інформацію щодо звичок користувачів та їхніх частих прохань, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що раніше голосовий асистент від Amazon завжди питав дозволу на подібні дії. Відтепер Alexa може робити це самостійно. Водночас у користувачів залишається можливість визначати, що саме Alexa може робити без їхнього дозволу.

Читайте також: Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.