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ПОЛІТИКА

Америка щойно нагадала нам, що існує лише одна світова наддержава – The Telegraph

15 квітня 2024, 19:27
Америка щойно нагадала нам, що існує лише одна світова наддержава – The Telegraph
Дональд Трамп, можливо, захоче відійти від обов'язків "міжнародного поліцейського", але саме Центральне Командування Збройних сил США надало Ізраїлю необхідну підтримку.

Якими б суперечливими не були судження щодо ведення Ізраїлем війни в Газі, не повинно бути жодних двозначностей щодо засудження нападу Ірану на Ізраїль. Обурення серед світових лідерів має бути таким же приголомшливим, як тоді коли владімір путін напав на Україну 24 лютого 2022 року.

Про це пише The Telegraph.

У світовому порядку немає місця одностороннім актам агресії проти суверенної території однієї країни з боку іншої. Такі дії повністю виходять за рамки структури міжнародної безпеки ООН, створеної багатосторонньою угодою після хаосу Другої світової війни та під наглядом Ради Безпеки ООН. Іран припустився серйозної помилки, здійснивши прямий напад на Ізраїль. Лише завдяки технічній досконалості ізраїльських систем протиповітряної оборони й добровільній співпраці деяких її союзників ця атака не призвела до масових жертв серед цивільного населення.

Тиск на Ізраїль з боку США та інших західних країн, включаючи Велику Британію, з метою пом'якшити його поведінку в Газі, був призупинений, оскільки ті ж самі країни стали на бік Ізраїля у відбитті незаконного нападу Ірану. Звичайно, Ізраїль твердо лідирував у проведенні своїх оборонних операцій проти іранського нападу, але роль Центрального Командування Збройних сил США також була вирішальною.

"Як би не хотілося Китаю, росії чи навіть Ірану вважати, що вони мають статус наддержави, у світі все ще існує лише одна військова наддержава — Сполучені Штати Америки", — вважає газета The Telegraph.

Хоча Дональд Трамп, можливо, хотів би, щоб США відійшли від своїх міжнародних "поліцейських обов'язків", президент Байден протягом останніх кількох днів не мав жодних сумнівів, що США через Центральне Командування відіграють життєво важливу роль у захисті прав однієї країни, коли їй загрожує інша країна.

СШАІзраїльІранДональд Трамп

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