Америка Трампа стала союзником путіна – Politico

У Брюсселі вимальовується нова реальність, де США не на боці Європи.

Війна в Україні змушує людей ставати на котрийсь бік, але від початку повномасштабного вторгнення США одразу підтримали Київ, однак новий президент країни почав ставати на бік диктатора рф Володимира путіна.

Про це пише медіа організація Politico.

Всього тиждень втручання Трампа в російсько-українську війну "зробили реальністю нічні кошмари українців та багатьох їхніх союзників".

Дії президента США підірвають трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 1945 року.

Політики країн Європи починають розуміти, наскільки глибоко змінився їхній світ: тепер вони мають справу з Америкою, яка в кращому випадку скептично, а в гіршому – вороже налаштована до старого світу, який вони представляють. Якщо і були якісь сумніви щодо того, наскільки Трамп готовий нажити собі ворогів у Європі, то у вівторок ввечері він поклав край цим сумнівам, звинувативши Україну в тому, що вона "розпочала" війну з росією", - пише видання.

Журналісти додають, що таке відверте ігнорування факту неспровокованого вторгнення путіна три роки тому шокувало навіть найвідданіших друзів Америки в регіоні.

За словами одного з європейських дипломатів, який говорив на умовах анонімності, "трансатлантичному альянсу прийшов кінець":

"Зараз ми маємо союз між російським президентом, який хоче зруйнувати Європу, і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу", - сказав він.

В нещодавній заяві глави Білого дому він назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" за те, що той не призначив вибори, і зізнався, що його не надто турбує результат війни.

Така риторика узгоджується з "ворожістю, яку Трамп демонструє до континенту після повернення на посаду президента".

За словами журналістів, в перший місяць свого перебування на посаді Трамп і його команда оголосили про нові мита, неодноразово піддавали жорстокій критиці ЄС як інституцію, "продали" Україну ще до початку мирних переговорів, поставили під сумнів історичні американські зобов'язання щодо європейської безпеки і вітали повернення путіна в міжнародне співтовариство.

В Брюсселі вимальовується нова реальність, де США не на боці Європи, а лідери правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і демократів, ліберальної "Оновлення Європи" і "Зелених" заявили, що Європа більше не може повністю покладатися на США в захисті спільних цінностей і інтересів.

Вони додали, що європейські країни повинні діяти терміново, щоб забезпечити власну оборону, збільшивши витрати на військові потреби та підтримку України.

Крім того, дехто ж вважає, що Європа занадто гостро реагує на риторику Трампа, однак навіть якщо коментарі Трампа є лише "інструментом" для переговорів, залишається незрозумілим, про саме ведуться переговори, на чию користь, і яка сторона в результаті відчуває найбільший тиск.

Нагадаємо, в середу, 19 лютого, Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському.