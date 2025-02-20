Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Америка Трампа стала союзником путіна – Politico

20 лютого 2025, 09:07
Америка Трампа стала союзником путіна – Politico
Фото: The Washington Post
У Брюсселі вимальовується нова реальність, де США не на боці Європи.

Війна в Україні змушує людей ставати на котрийсь бік, але від початку повномасштабного вторгнення США одразу підтримали Київ, однак новий президент країни почав ставати на бік диктатора рф Володимира путіна. 

Про це пише медіа організація Politico

Всього тиждень втручання Трампа в російсько-українську війну "зробили реальністю нічні кошмари українців та багатьох їхніх союзників". 

Дії президента США підірвають трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 1945 року. 

Політики країн Європи починають розуміти, наскільки глибоко змінився їхній світ: тепер вони мають справу з Америкою, яка в кращому випадку скептично, а в гіршому – вороже налаштована до старого світу, який вони представляють.  Якщо і були якісь сумніви щодо того, наскільки Трамп готовий нажити собі ворогів у Європі, то у вівторок ввечері він поклав край цим сумнівам, звинувативши Україну в тому, що вона "розпочала" війну з росією", - пише видання. 

Журналісти додають, що таке відверте ігнорування факту неспровокованого вторгнення путіна три роки тому шокувало навіть найвідданіших друзів Америки в регіоні.

За словами одного з європейських дипломатів, який говорив на умовах анонімності, "трансатлантичному альянсу прийшов кінець":

"Зараз ми маємо союз між російським президентом, який хоче зруйнувати Європу, і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу", - сказав він. 

В нещодавній заяві глави Білого дому він назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" за те, що той не призначив вибори, і зізнався, що його не надто турбує результат війни. 

Така риторика узгоджується з "ворожістю, яку Трамп демонструє до континенту після повернення на посаду президента". 

За словами журналістів, в перший місяць свого перебування на посаді Трамп і його команда оголосили про нові мита, неодноразово піддавали жорстокій критиці ЄС як інституцію, "продали" Україну ще до початку мирних переговорів, поставили під сумнів історичні американські зобов'язання щодо європейської безпеки і вітали повернення путіна в міжнародне співтовариство.  

В Брюсселі вимальовується нова реальність, де США не на боці Європи, а лідери правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і демократів, ліберальної "Оновлення Європи" і "Зелених" заявили, що Європа більше не може повністю покладатися на США в захисті спільних цінностей і інтересів. 

Вони додали, що європейські країни повинні діяти терміново, щоб забезпечити власну оборону, збільшивши витрати на військові потреби та підтримку України. 

Крім того, дехто ж вважає, що Європа занадто гостро реагує на риторику Трампа, однак навіть якщо коментарі Трампа є лише "інструментом" для переговорів, залишається незрозумілим, про саме ведуться переговори, на чию користь, і яка сторона в результаті відчуває найбільший тиск.

Нагадаємо, в середу, 19 лютого, Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському.

 

війна в УкраїніДональд Трампволодмири путін

Останні матеріали

Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється