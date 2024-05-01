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Американська армія має у надлишку касетні бомби – конгресмен

01 травня 2024, 12:43
Американська армія має у надлишку касетні бомби – конгресмен
Фото: з вільного доступу
Законодавці в США вважають, що Україні необхідно надати більше цих бомб.

Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон на слуханнях в Палаті представників США.

"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - заявив Вілсон. 

Він сподівається, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. 

Республіканець Джо Вілсон підтримує Україну. Він у складі делегації Палати представників відвідав Україну минулого року. Під час візиту делегація зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи у Палаті представників США, прокоментував постачання далекобійних ракет ATACMS Україні і заявив, що США нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть

Касетні бомби це боєприпаси чи ракети, які розриваються у повітрі, викидаючи менші бомби, їх головна в тому, що вони можуть уражувати більшу територію.

 
Конгрес СШАпідтримка Україникасетні бомби

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