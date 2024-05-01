Американська армія має у надлишку касетні бомби – конгресмен
Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон на слуханнях в Палаті представників США.
"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - заявив Вілсон.
Він сподівається, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше.
Республіканець Джо Вілсон підтримує Україну. Він у складі делегації Палати представників відвідав Україну минулого року. Під час візиту делегація зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи у Палаті представників США, прокоментував постачання далекобійних ракет ATACMS Україні і заявив, що США нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть.
Касетні бомби це боєприпаси чи ракети, які розриваються у повітрі, викидаючи менші бомби, їх головна в тому, що вони можуть уражувати більшу територію.