США нададуть Україні стільки ATACMS, скільки зможуть – глава Пентагону
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.
В голови Пентагони спитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакета допомоги на понад 60 млрд доларів.
"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - відповів Остін.
Він додав, що Україна вже отримала ATACMS.
Крім того, в США сподіваються, що надання ATACMS мотивуватиме Шольца щодо Taurus.