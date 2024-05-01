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США нададуть Україні стільки ATACMS, скільки зможуть – глава Пентагону

01 травня 2024, 09:08
США нададуть Україні стільки ATACMS, скільки зможуть – глава Пентагону
Білий дім надасть Києву стільки ракет великого радіуса дії ATACMS, скільки зможе.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США.

В голови Пентагони спитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакета допомоги на понад 60 млрд доларів.

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - відповів Остін.

Він додав, що Україна вже отримала ATACMS.

Крім того, в США сподіваються, що надання ATACMS мотивуватиме Шольца щодо Taurus.

 

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