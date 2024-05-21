Австрія та Британія обговорили шляхи посилення підтримки України

"Ми обговорили позицію Австрії, солідарність Австрії, а також можливості того, як ми можемо посилено підтримувати Україну та допомогти їй у такий важкий час".

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час спільної пресконференції з главою британського уряду Ріші Сунаком обговорив подальші шляхи підтримки України у війні проти росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Агресивна війна росії проти України все ще триває. Велика Британія відіграє ключову роль у підтримці України. Ми обговорили позицію Австрії, солідарність Австрії, а також можливості того, як ми можемо посилено підтримувати Україну та допомогти їй у цей важкий час – Австрія як нейтральна держава у межах ЄС, але також у партнерстві з Великою Британією", – зазначив Негаммер.

Британський прем’єр наголосив, що його країна разом з Австрією займають спільну позицію щодо багатьох викликів, зокрема і щодо російської агресії проти України. За його словами, під час зустрічі з австрійським канцлером обговорили, "що ще ми можемо зробити спільно на економічному фронті, щоб забезпечити відсутність підтримки російської воєнної машини".

Нагадаємо, Австрія передасть €5 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної війни.