Підтримка МКС з боку США, яка збільшилася з початком розслідування в Україні, руйнується після того, як прокурор суду націлився на ізраїльських лідерів.

Понад 25 років відносини США з Міжнародним кримінальним судом коливалися від ідеалістичної підтримки до відвертої ворожості. Тепер, коли прокурор МКС Карім Хан оголосив, що буде домагатися звинувачень проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за війну в Газі через рік після отримання ордера на арешт президента росії владіміра путіна за звинуваченнями в Україні, МКС заявив про незалежність, про яку мріяли його засновники — ймовірно, ціною практичної підтримки й дипломатичної легітимності, яку може принести тільки підтримка наддержави.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вчора 20 травня США засудили крок головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана проти Нетаньягу і його міністра оборони Йоава Галанта, яких прокурор звинувачує у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, використовуючи голод як тактику проти цивільного населення в Газі й навіть погрожують МКС санкціями.

Згідно з процедурами МКС, Хан повинен отримати схвалення колегії з трьох суддів для видачі ордерів на арешт, яких він також домагається для лідерів Хамасу за звірства, скоєні під час нападів на Ізраїль 7 жовтня. Ця колегія може діяти протягом декількох тижнів, і спостерігачі очікують, що вона ухвалить рішення щодо ордерів ще до того, як суд піде на перерву в серпні.

Девід Шеффер, який представляв США на конференції в Римі 1998 року, що дала початок МКС, сказав, що у Хана не було іншого вибору, окрім як продовжувати справу проти Нетаньяху.

"Для МКС це може бути ризиковано, але, врешті-решт, що МКС повинен робити? Ізраїль має право на самооборону, справедливу війну. Питання в тому, як ви ведете цю справедливу війну. Прокурору Хану представили масштаб звірств у війні, який є дещо безпрецедентним для прокурора МКС, з яким йому доводилося стикатися", — сказав він.

Мері Еллен О'Коннелл, професор міжнародного права в Університеті Нотр-Дам, вважає, що крок Хана не тільки завдав шкоди перспективам МКС у відносинах з США, але й зменшив шанси на швидке завершення конфлікту, і все це майже без шансів на те, що Нетаньягу або лідери Хамас опиняться на лаві підсудних.