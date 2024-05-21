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Іран просив допомоги у США після падіння гелікоптера з президентом Раїсі на борту – Reuters

21 травня 2024, 13:55
Іран просив допомоги у США після падіння гелікоптера з президентом Раїсі на борту – Reuters
Фото: DW
Іран вважає Сполучені Штати та Ізраїль своїми головними супротивниками.

Іран просив у Сполучених Штатів Америки допомоги після аварії гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі. Проте Вашингтон не зміг допомогти через "технічні причини", натомість висловив свої співчуття.

Про це розповів прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє Reuters.

"Уряд Ірану звернувся до нас із проханням про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як і у відповідь на будь-який запит іноземного уряду в такій ситуації. Зрештою, найбільше – через матеріально-технічні причини, ми не змогли надати таку допомогу", – сказав Міллер, не уточнюючи деталей.

Reuters називає такий запит від Ірану рідкісним, оскільки ця країна вважає Сполучені Штати та Ізраїль своїми головними супротивниками.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що Тегеран може звинуватити Вашингтон в аварії, сказав: "Сполучені Штати не мали ніякої ролі в цій катастрофі".

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Аварія сталася, коли президент і його оточення поверталися з регіону Хода Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після відкриття дамби на спільному кордоні з Азербайджанською Республікою.

В авіакатастрофі загинули президент Раїсі, міністр закордонних справ Амірабдоллахян, лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі аль-Хашем, губернатор Східного Азарбайджану Малек Рахматі, а також члени президентської охорони і екіпажу літака. Уламки гелікоптера були знайдені рятувальниками рано вранці в понеділок.

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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