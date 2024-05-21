Захід повинен повалити іранський режим — The Telegraph

Заходу слід підтримати демократичні амбіції іранського народу.

Вчора 20 травня загинув іранський президент Ебрагім Раїсі в авіакатастрофі. Як і Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану), іранський народ уважно стежить за тим, як режим реагує на авіакатастрофу і як панікують еліти. І він, безсумнівно, впевнений, що смерть Хаменеї — і подальший неминучий хаос серед літ, який вона спричинить — створить найкращу можливість покінчити з Ісламською Республікою раз і назавжди.

Про це пише The Telegraph.

Це можливість, яку слід використати. Захід повинен підтримати демократичні амбіції іранського народу, щоб покласти край режиму, який вбиває власний народ, прагне знищити Ізраїль і поширює терор по всьому світу.

"Замість того, щоб висловлювати співчуття режиму, як це безсоромно роблять чиновники ЄС, Захід у своїй публічній дипломатії повинен зосередитися на іранському народі. Він повинен посилити заклики іранського народу до припинення існування Ісламської Республіки. Одночасно уряд США і його союзники повинні розглянути можливість проведення таємних операцій — як кібернетичних, так і кінетичних — для посилення розколу всередині еліти режиму і підбадьорення іранського народу, який виступає проти режиму", — зазначає газета.