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ПОЛІТИКА

Бельгія підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною

21 травня 2024, 17:37
Бельгія підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною
Фото: EPA
За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу 25 червня.

Бельгія, яка зараз головує у ЄС, підтвердила наміри організувати у червні міжурядові конференцію з Україною. Тобто фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС має відбутися до завершення бельгійського головування в першому півріччі цього року.

Відповідну заяву у відповідь на запитання журналістів зробила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми досі віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, та для України теж", — сказала вона.

За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу 25 червня.

За лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

Нагадаємо, Євросоюз хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, однак на шляху до цього рішення може стати Угорщина.

БельгіяУкраїнаЄвросоюз

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