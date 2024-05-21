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ПОЛІТИКА

Грузія критикує тиск Заходу щодо закону про іноагентів

21 травня 2024, 17:14
Грузія критикує тиск Заходу щодо закону про іноагентів
Фото: gettyimages.com
"Грузинська мрія" переконана, що закон про прозорість іноземного впливу має захистити суверенітет країни.

У грузинській партії влади назвали "помилкою" спроби тиснути на Тбілісі погрозами жорстких дій та зажадали, щоб США задля покращення відносин з Грузією пішли на низку поступок, після яких партія може розглянути відмову від скандального закону про "іноагентів".

Видання SOVA вказує, що так "Грузинська мрія" прокоментувала чутки про те, що Конгрес США може запровадити санкції проти представників грузинської влади за антиліберальний розворот країни. Не обминула увагою партія і заяви Євросоюзу щодо євроінтеграційного руху Грузії.

"Грузинська мрія" переконана, що закон про прозорість іноземного впливу має захистити суверенітет країни.

"Покращення грузинсько-американських відносин повністю залежить від правильних дій американської сторони. Для цього слід не давати обіцянки з розмитою перспективою та образливим шантажем, а проявляти повагу до грузинської держави й народу", — заявили в партії влади та додали, що США могли би довести, що бачать Грузію стратегічним партнером, якби:

  • погодилися на безумовну візову лібералізацію для громадян Грузії і угоду про вільну торгівлю;
  • інвестували в грузинську економіку.

Також у "Мрії" хочуть, щоб на грузинську владу не тиснули аргументом про членство Грузії в ЄС і до кінця року відкрили з нею переговори, що «відновило б справедливість у відносинах з Україною, Молдовою та Боснією і Герцеговиною».

"Якщо все це буде виконано, то нам не буде потрібен закон про прозорість громадських організацій, також нам не доведеться реагувати на несправедливі заяви. Але якщо НУО не припинять спроби революцій, нападки на Грузинську православну церкву, не відмовляться від релігійного екстремізму і будуть заохочувати політичне втручання під прикриттям релігійності, пропаганду ЛГБТ, наркотиків, намагатися підірвати державні інституції (…), нам знадобиться закон про прозорість і доведеться реагувати на нападки. Відповідно, зараз альтернативи закону про прозорість іноземного впливу немає", — заявили у "Грузинській мрії".

ГрузіяЗахідіноагенти

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