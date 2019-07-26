Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Американська делегація на чолі з Волкером відвідала зону ООС на Донбасі

"Під час візиту пан Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрілися з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським"
Делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
Американська делегація на чолі з Волкером відвідала зону ООС на Донбасі Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Під час візиту пан Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрілися з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної ситуації безпеки в районі проведення ООС. Також делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" і поспілкувалася з місцевими жителями", - повідомляє прес-центр ООС.


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли, під час візиту в Україну Курт Волкер і постійний представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд зустрілися з Президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили поточну ситуацію у зоні проведення операції Об'єднаних сил, зокрема, процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

Під час зустрічі було наголошено на необхідності здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і поліпшити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Курт Волкер прибув до Києва вчора, 25 липня. Зокрема, він разом послом Вільямом Тейлором зустрівся з главою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом, українськими політиками і чиновниками.

Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2019 20:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.