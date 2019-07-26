Американська делегація на чолі з Волкером відвідала зону ООС на Донбасі
"Під час візиту пан Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрілися з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної ситуації безпеки в районі проведення ООС. Також делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" і поспілкувалася з місцевими жителями", - повідомляє прес-центр ООС.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Як повідомляли, під час візиту в Україну Курт Волкер і постійний представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд зустрілися з Президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили поточну ситуацію у зоні проведення операції Об'єднаних сил, зокрема, процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській.
Під час зустрічі було наголошено на необхідності здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і поліпшити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.
Курт Волкер прибув до Києва вчора, 25 липня. Зокрема, він разом послом Вільямом Тейлором зустрівся з главою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом, українськими політиками і чиновниками.
Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО.
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