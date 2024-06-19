Американська компанія Northrop планує виробляти боєприпаси в Україні

У майбутньому програму з виробництва планують розширити й на інші види боєприпасів.

Компанія Northrop Grumman планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.

Про це пише Breaking Defense.

Попри те, що кілька європейських оборонних компаній взяли на себе зобов’язання щодо широкомасштабних виробничих програм на території України, угода Northrop про спільне виробництво є першою публічно визнаною між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

"Ми працювали, як ви знаєте, в Україні над виробництвом боєприпасів середнього [калібру]. Це наш перший проєкт, який оплачується "українськими доларами". Ми прагнемо розширити його на танкові боєприпаси калібру 155 мм та інші боєприпаси, коли знайдемо інноваційні процеси", – зазначив директор Northrop з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Дейв Бартелл.

При цьому деталей плану щодо спільного виробництва він не назвав. У виданні зазначили, що компанія Northrop також відмовилася дати коментар.

Своєю чергою головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун підтвердив плани з виробництва боєприпасів середнього калібру в Україні. Під час свого виступу на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі він відзначив нову програму Держдепу, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни. За словами Брауна, ця програма може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall веде перемовини про створення спільного з Україною підприємства з виробництва артилерійських снарядів.