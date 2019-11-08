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Американська компанія скасувала прем'єру фільму через масові розстріли в США

Після ретельного вивчення студія вирішила скасувати наші плани, щоб випустити фільм
Прем'єра фільму "Полювання" була запланована на 27 вересня.
Американська компанія скасувала прем Фото: facebook.com/james.m.williams.5

Американська компанія Universal Pictures скасовує прем'єру фільму "Полювання" (The Hunt) через масові розстріли в США, повідомляє "LB".

"Після ретельного вивчення студія вирішила скасувати наші плани, щоб випустити фільм. Ми підтримуємо наших режисерів і продовжимо розповсюджувати фільми в партнерстві зі сміливими й новаторськими авторами, на зразок тих, які пов'язані з цим сатиричним соціальним трилером, але ми розуміємо, що зараз невідповідний час, щоб випускати фільм", - ідеться в повідомленні на сайті стрічки.

Прем'єра фільму "Полювання" була запланована на 27 вересня.

Як повідомлялося, унаслідок масових розстрілів, що сталися наприкінці липня і на початку серпня в американських Каліфорнії, Техасі та Огайо, загинули понад 30 осіб. 

Нагадаємо, що Walmart прибире рекламу жорстоких відеоігор після масової стрілянини у США.

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