Американське видання вважає важливим продовжити розслідування походження COVID-19

Прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Горн заявила, що у адміністрації президента Джо Байдена як і раніше є "серйозні питання, щодо початку пандемії COVID-19, включно з її походженням у КНР"

Доповідь розвідки, в якій наводяться подробиці про кількість постраждалих співробітників інституту, терміни їх захворювань і відвідини лікарень, може активізувати заклики до більш широкого розслідування того, чи могла лабораторія інституту бути джерелом поширення коронавірусу.

Американська газета The Wall Street Journal із посиланням на дані розвідки США повідомила, що три співробітника Уханьського інституту вірусології (Китай) важко захворіли і звернулися за медичною допомогою ще в листопаді 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Газета пише, що доповідь розвідки, в якій наводяться подробиці про кількість постраждалих співробітників інституту, терміни їх захворювань і відвідини лікарень, може активізувати заклики до більш широкого розслідування того, чи могла лабораторія інституту бути джерелом поширення коронавірусу.

Доповідь розвідки з'явилася напередодні засідання директивного органу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на якому, як очікується, обговорюватиметься наступний етап розслідування походження COVID-19.

Прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Горн заявила, що у адміністрації президента Джо Байдена як і раніше є "серйозні питання, щодо початку пандемії COVID-19, включно з її походженням у КНР".

Вона сказала, що уряд США працює з ВООЗ та іншими державами над тим, щоб була дана "вільна від втручання або політизації" незалежна експертна оцінка походження вірусу.

"Ми не збираємося робити заяв, які передбачили б тривале дослідження ВООЗ джерела SARS-CoV-2, але ми ясно дали зрозуміти, що обґрунтовані і технічно достовірні теорії повинні бути ретельно оцінені міжнародними експертами", - сказала вона.

Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування був зроблений висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Нагадаємо, що очільник Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про наявність доказів того, що коронавірусна хвороба COVID-19 з’явилася в лабораторії у китайському місті Ухань.