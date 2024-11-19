Американські чиновники неофіційно підтвердили удар України американськими ракетами по російському арсеналу – CNN

Це був перший такий удар за межі кордону України.

Двоє американських чиновників підтвердили факт українського удару по російському складу озброєнь на території рф.

Чиновники неофіційно підтвердили, що російський арсенал українські військові вразили ракетами, наданими США. Це був перший такий удар за межі кордону України.