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Американські чиновники неофіційно підтвердили удар України американськими ракетами по російському арсеналу – CNN

19 листопада 2024, 21:33
Американські чиновники неофіційно підтвердили удар України американськими ракетами по російському арсеналу – CNN
джерело eadaily
Це був перший такий удар за межі кордону України.
Двоє американських чиновників підтвердили факт українського удару по російському складу озброєнь на території рф.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Чиновники неофіційно підтвердили, що російський арсенал українські військові вразили ракетами, наданими США. Це був перший такий удар за межі кордону України.
 
Нагадаємо, що Україна вперше вдарила ATACMS по території росії. Ціль успішно вражено у Брянській області.
 
У ніч на вівторок Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області росії. Станом на 2:30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. У Генштабі додали, що ураження ворожих складів боєприпасів триватиме. 

 

atacmsвійна в Україніросія окупанти

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