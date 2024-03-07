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ПОЛІТИКА

Американські демократи ставлять під сумнів надання зброї Ізраїлю

07 березня 2024, 13:59
Американські демократи ставлять під сумнів надання зброї Ізраїлю
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Американське законодавство забороняє продаж зброї країнам, які блокують гуманітарну допомогу.

Демократи у Конгресі збільшують тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб той вплинув на Ізраїль для покращення гуманітарної ситуації в Газі.

Про це повідомляє Reuters.

"У середу адміністрація президента США Джо Байдена стикнулася з дедалі більшими закликами його колег-демократів підштовхнути Ізраїль до пом’якшення руйнівної гуманітарної кризи у секторі Гази, дехто заявляв, що вони можуть спробувати припинити військову допомогу, якщо умови для мирного населення не покращаться", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сенатор-демократ Кріс Ван Холлен, член комітету у закордонних справах, та інші законодавці закликали адміністрацію Байдена призупинити військову допомогу Ізраїлю, якщо той не зробить таких кроків, як відкриття контрольно-пропускних пунктів в Газу для доставки гуманітарної допомоги.

"Нам потрібно використовувати усі важелі впливу, які у нас є. Адміністрація не використовувала тих важелів, які вона має. Я не знаю, скільки ще дітей має померти від голоду, перш ніж ми використаємо усі важелі нашого впливу тут, але, дійсно, потрібно зробити більше", - сказав Ван Холлен.

Він зазначив, що американське законодавство забороняє продаж зброї країнам, які блокують гуманітарну допомогу, та попередив, що законодавці можуть спробувати заблокувати нові поставки зброї Ізраїлю, якщо той не вирішить гуманітарну кризу.

Водночас Білий дім поки що відмовляється ставити умови для надання допомоги Ізраїлю.

"Скільки ще будинків, крамниць, шкіл, дитячих садочків та лікарень має бути зруйновано, перш ніж ми скажемо прем'єру (Ізраїлю) Біньяміну Нетаньягу: Досить?", – підкреслив сенатор-демократ Піт Велч під час виступу у Сенаті.

Сенат США після тривалої затримки, все-таки схвалив законопроєкт про допомогу Україні, однак документ повинні підтримати обидві палати Конгресу, щоб президент США зміг підписати його як закон. Але противники надання допомоги Україні в межах Республіканської партії є потужною фракцією в Палаті представників, де республіканці мають вузьку більшість. 

СШАзброяХамас: Ізраїль

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