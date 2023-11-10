Американські дипломати попереджають Байдена про зростання гніву арабського світу проти США

Адміністрація Байдена отримала попередження від американських дипломатів через її рішучу підтримку військової кампанії Ізраїлю в Газі, через що на США все більше зляться в арабських країнах.

Про це повідомляє CNN, яка отримала доступ до дипломатичної телеграми.

В телеграмі йдеться про глибоке занепокоєння американських дипломатів зростанням гніву проти Сполучених Штатів, який спалахнув після того, як Ізраїль розпочав операцію проти Хамас після нападів бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок яких загинуло більше 1400 ізраїльтян.

"Через підтримку дій Ізраїлю США втрачають арабську громадськість на ціле покоління", - написано в телеграмі.

В телеграмі посольства США в Омані написано: "чи сильно програємо на полі бою в інформаційному просторі".

Дипломати попереджають, що підтримка США дій Ізраїлю розглядається як матеріальна і моральна провина в тому, що вони вважають можливими воєнними злочинами.

Телеграма посольства США в Омані була написана другим за рангом американським дипломатом у Маскаті і надіслана, серед інших, до Ради національної безпеки Білого дому, ЦРУ і ФБР.

Вчора вперше за місяць Ізраїль запровадив щоденні чотиригодинні гуманітарні паузи в районах вздовж гуманітарних коридорів та активних бойових дій на півночі Сектору Гази.