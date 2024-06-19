Американські F-16 будуть розміщені в Україні

Винищувачі F-16, які США передасть для ЗСУ, будуть розташовані на території України.

Про це заявив радник американського президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Саллівана в інтерв'ю для PBS.

Безпекова угода між США та Україною передбачає, що літаки F-16 будуть розміщуватися на території України.

"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент і президент Зеленський, підтвердила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", – сказав Салліван.

За його словами, у випадку загрози Україна може використати надані системи ППО, зокрема і ті, що передали США, для знищення російських літаків.

Салліван сказав, що мова йде навіть про літаки, які перебувають у російському повітряному просторі і навіть якщо вони лише збираються відкрити вогонь.

Ще вчора ми повідомляли, що США навмисно затягують підготовку українських пілотів на F-16.