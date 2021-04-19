Американські індекси зростають 4-ий тиждень поспіль і оновили рекорди

Фондовий ринок США виріс за підсумками торгів 16 квітня, при цьому індекси Dow Jones і S&P 500 оновили рекордні максимуми другий день поспіль.

Американський ринок акцій завершив тиждень зростанням. Dow Jones і S&P 500 додали 1,2% і 1,4% відповідно, продемонструвавши підвищення за підсумками четвертого тижня поспіль, повідомляє "Економічна правда". Nasdaq виріс на 1,1% і завершив третій тиждень поспіль в "плюсі".

Підтримку ринку на минулому тижні здійснили статистичні дані і сильні фінансові звіти компаній, особливо банків Goldman Sachs Group Inc. і JPMorgan Chase&Co.

Міністерство торгівлі США повідомило, що кількість будинків, будівництво яких було розпочато в країні в березні, підскочило на 19,4% до попереднього місяця і становло 1,739 млн в перерахунку на річні темпи. Це максимальний показник майже за п'ятнадцять років - з червня 2006 року.

Індекс споживчої довіри в США в квітні піднявся до 86,5 пункту з 84,9 пункту місяцем раніше, свідчать попередні дані Мічиганського університету, який розраховує цей показник. Це максимальне значення з березня 2020 року.

У четвер міністерство праці США повідомило про падіння кількості нових заявок на допомогу з безробіття до мінімуму з початку пандемії. Тим часом темпи підвищення роздрібних продажів в США в березні були максимальними з травня минулого року і суттєво перевершили прогнози.

Член ради керуючих Федеральної резервної системи США Крістофер Уоллер заявив, що очікує підйому американської економіки, проте не бачить причин для початку жорсткості грошово-кредитної політики.

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