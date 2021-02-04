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Азійські фондові ринки встановили нові рекорди

Індекс S&P 500 вперше подолав бар'єр в 4000 пунктів
Азійські фондові ринки встановили нові рекорди на тлі нового плану витрат на інфраструктуру, представленого президентом США Джо Байденом.
Азійські фондові ринки встановили нові рекорди Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Азійські ринки зросли після рекордної сесії на Волл-стріт.

Індекс S&P 500 вперше подолав бар'єр в 4000 пунктів, у той час, як індекси Nasdaq і Dow Jones також зросли.

Фондові ринки Токіо і Сеула зросли більш ніж на 1%, в той час, як Шанхай також виявився в плюсі.

Інвесторів надихнув новий план витрат на інфраструктуру президента США Джо Байдена в розмірі 2,3 трлн доларів та зростаючий оптимізм відносно відновлення економіки.

Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося

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02 04 2021 11:49
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