Азійські фондові ринки встановили нові рекорди на тлі нового плану витрат на інфраструктуру, представленого президентом США Джо Байденом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Азійські ринки зросли після рекордної сесії на Волл-стріт.

Індекс S&P 500 вперше подолав бар'єр в 4000 пунктів, у той час, як індекси Nasdaq і Dow Jones також зросли.

Фондові ринки Токіо і Сеула зросли більш ніж на 1%, в той час, як Шанхай також виявився в плюсі.

Інвесторів надихнув новий план витрат на інфраструктуру президента США Джо Байдена в розмірі 2,3 трлн доларів та зростаючий оптимізм відносно відновлення економіки.

Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося