ПОЛІТИКА

Вісім країн Азії та Близького Сходу приєдналися до "Ради миру" Трампа

21 січня 2026, 20:18
Вісім країн Азії та Близького Сходу приєдналися до
Фото: ap.org
Орган може підірвати роботу ООН.

До "Ради миру", заснованої президентом США Дональдом Трампом, приєднались Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет, Йорданія, Індонезія, Пакистан, Обʼєднані Арабські Емірати та Катар.

Про це йдеться у спільній заяві міністерства закордонних справ Саудівської Аравії та ОАЕ, передає Reuters.

Зазначається, що кожна країна підпише документи про приєднання відповідно до своїх правових процедур. До "Ради миру" Трамп запросив десятки світових лідерів. Дипломати вважають, що цей крок може зашкодити роботі Організації Об'єднаних Націй.

Ініціативу Трамп очолюватиме довічно, навіть після свого президентства. "Рада миру" спочатку вирішуватиме конфлікт у Газі, а потім розширить свою діяльність на інші війни. Країни-члени повинні будуть сплатити внесок у розмірі мільярда доларів, щоб отримати постійне членство.

Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про плани створити Раду миру, яка мала б наглядати за післявоєнним управлінням Сектором Гази. Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам 49 держав та Європейській комісії взяти участь у роботі Ради.

У неділю, 18 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт отримав запрошення приєднатися до Ради миру. Наступного дня росія заявила, що США звернулися до владіміра путіна з аналогічною пропозицією.

Водночас Норвегія відмовилася від участі, пояснивши, що ідея не відповідає принципам ООН. Британський прем’єр Кір Стармер також відмовився через участь у Раді путіна, а Канада розглядає можливість приєднання, але не готова платити 1 млрд доларів за участь.

Італія також не братиме участі у "Раді миру".

СШАДональд ТрампАзіяБлизький СхідРада миру

