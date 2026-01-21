Італія відмовляється приєднуватися до "Ради миру" Трампа

Країна не братиме участі у "Раді миру", оскільки членство в ній може суперечити конституції Італії.

Приєднання Італії до "Ради миру" президента США Дональда Трампа є "проблематичним".

Про це повідомляє Reuters.

Італійський міністр економіки Джанкарло Джорджетті наголосив, що "є деякі проблеми" щодо участі Італії в ініціативі Трампа. За даними італійських ЗМІ, країна не братиме участі у "Раді миру", оскільки членство в ній може суперечити конституції Італії.

Зокрема, конституція дозволяє Італії вступати до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами", але лише "на рівних умовах з іншими державами". Таким чином, верховенство президента США в "Раді миру" вважається несумісним із цими положеннями.

Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про плани створити "Раду миру", яка мала б наглядати за післявоєнним управлінням Сектором Гази. Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам 49 держав та Європейській комісії взяти участь у роботі Ради.

У неділю, 18 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт отримав запрошення приєднатися до "Ради миру". Наступного дня росія заявила, що США звернулися до владіміра путіна з аналогічною пропозицією.

Водночас Норвегія відмовилася від участі, пояснивши, що ідея не відповідає принципам ООН. Британський прем’єр Кір Стармер також відмовився через участь у Раді путіна, а Канада розглядає можливість приєднання, але не готова платити 1 млрд доларів за участь.