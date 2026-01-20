Британія відмовилася вступати до "Ради миру" Трампа через участь путіна

У Лондоні вважають неприйнятною будь-яку форму співпраці з путіним.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" через участь у ній російського диктатора владіміра путіна.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, у Лондоні вважають неприйнятною будь-яку форму співпраці з путіним у межах міжнародних ініціатив, навіть якщо вони декларують миротворчі цілі. Британські чиновники наголошують, що участь у "Раді миру", яка має займатися врегулюванням конфліктів у секторі Газа та інших геополітичних гарячих точках, фактично означала б роботу в одному форматі з президентом рф.

Додатковим чинником відмови стали фінансові умови участі. За словами джерел FT, постійне місце в "Раді миру" передбачає членський внесок у розмірі понад один мільярд доларів. Уряд Стармера не має наміру витрачати кошти платників податків на орган, до складу якого входить путін.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що російський лідер «не є людиною миру і не має місця в організації з такою назвою». Вона також зауважила, що участь Лондона в подібній структурі створила б серйозні репутаційні ризики.

Як зазначає Financial Times, Велика Британія вирішила дистанціюватися від ініціативи Трампа, зважаючи як на політичні, так і на фінансові міркування. Водночас Стармер намагається уникати відкритого конфлікту з Вашингтоном, побоюючись можливих торговельних обмежень, які могли б зашкодити британській економіці.

Крім того, прем’єр відмовився від участі в неофіційних зустрічах із Трампом у Давосі, зосередившись на внутрішньому порядку денному.

Раніше Дональд Трамп оголосив про створення "Ради миру" для нагляду за післявоєнним управлінням сектором Газа та розіслав запрошення лідерам десятків країн. До участі в ініціативі вже погодилися, зокрема, самопроголошений лідер білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Водночас Норвегія також відмовилася приєднуватися до Ради, заявивши, що вона не відповідає принципам ООН.