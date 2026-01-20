Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія відмовилася приєднуватися до "Ради миру" Трампа

20 січня 2026, 17:48
Норвегія відмовилася приєднуватися до
Фото: Главком
Трамп уже надіслав пропозицію Україні брати участь у "Раді миру".

Норвегія не приєднається до "Ради миру" президента США Дональда Трампа. Така ініціатива не відповідає принципам ООН.

Про це в інтерв'ю Aftenposten заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік.

"Цілком очевидно, що ми не можемо бути частиною структури, яка кидає виклик ролі ООН і існуючому міжнародному праву. Це було б абсолютно неможливо для нас", - сказав Кравік, коментуючи можливість участі Норвегії в Раді миру.

За його словами, членство в "Раді миру" Трампа також неможливе і для низки інших європейських держав, які ставлять ООН і міжнародне право в основу своєї зовнішньої політики.

Також чиновник додав, що був здивований тим, що "Рада миру" мала статут, який стосувався не тільки довгострокового миру в Газі.

"Пропозиція, яку ми отримали, - про створення всеосяжного органу з доволі широким мандатом на роботу з питань миру та безпеки, очолюваного "головою Трампом", як його згадують в установчому документі, - була для нас абсолютно непідготовленою", - звернув увагу заступник глави МЗС Норвегії.

Нагадаємо, що "Рада мир" Трампа - це міжнародна організація, яка має опікуватися наглядом за врегулюванням збройних конфліктів і відновленням управління на територіях, які постраждали від війн або перебувають під загрозою нестабільності.

Президент США Дональд Трамп також запросив президента Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектору Гази.

