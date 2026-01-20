Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала запрошення до "Ради миру" Трампа – Зеленський

20 січня 2026, 13:13
Україна отримала запрошення до
Дипломати працюють над цим запрошенням, – заявив президент.
Президент США Дональд Трамп запросив президента Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектору Гази.
 
Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.
 
Він заявив, що наразі запрошення опрацьовують українські дипломати. Але наголосив, що йому "складно уявити, як Україна може бути в тій чи іншій раді", куди також запрошені глава рф володимир путін та самопроголошений президент білорусі лукашенко.
 
"росія — наш ворог, білорусь — їхній союзник. Для мене складно уявити, як ми з росією можемо бути разом у тій чи іншій раді. росія і режим лукашенка це про раду війни", — відповів Зеленський.
 
Нагадаємо, що США надіслав Китаю пропозицію долучитися до створення "Ради миру" щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.
 

 

