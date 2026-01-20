Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай дістав запрошення від Трампа приєднатися до "Ради миру"

20 січня 2026, 12:33
Китай дістав запрошення від Трампа приєднатися до
Фото: з вільного доступу
У Пекіні не розповіли, чи погодяться на запрошення Трампа.
США надіслав Китаю пропозицію долучитися до створення Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.
 
Про це повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь, пише Xinhua.
 
За його словами, Китай уже дістав відповідне запрошення від США.
 
Як додає Reuters, представник МЗС КНР не розповів, прийме Пекін запрошення чи відхилить його.
 
Уряди різних країн світу поки обережно реагують на запрошення Трампа приєднатися до ініціативи, яка, на думку дипломатів, може підірвати авторитет Організації Об'єднаних Націй, додає ЗМІ. 
 
19 січня Politico повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон відхилив запрошення про приєднання до його Ради миру. У відповідь Трамп пригрозив Франції новими митами. 

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється