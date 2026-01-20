Китай дістав запрошення від Трампа приєднатися до "Ради миру"

США надіслав Китаю пропозицію долучитися до створення Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.

За його словами, Китай уже дістав відповідне запрошення від США.

Як додає Reuters, представник МЗС КНР не розповів, прийме Пекін запрошення чи відхилить його.

Уряди різних країн світу поки обережно реагують на запрошення Трампа приєднатися до ініціативи, яка, на думку дипломатів, може підірвати авторитет Організації Об'єднаних Націй, додає ЗМІ.

19 січня Politico повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон відхилив запрошення про приєднання до його Ради миру. У відповідь Трамп пригрозив Франції новими митами.