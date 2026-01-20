білорусь приєдналася до міжнародної "Ради миру" на запрошення США

мінськ долучається до ініціативи США щодо врегулювання конфлікту в секторі Гази.

Самопроголошений президент білорусі Аляксандр лукашенка підписав офіційний документ про вступ країни до міжнародної "Ради миру". Це рішення стало відповіддю на пряме запрошення з боку Вашингтона.

Про це повідомляють білоруські державні ресурси.

Згідно з текстом оприлюдненої заяви, Республіка білорусь визнає статут "Ради миру" та погоджується на виконання всіх його положень, починаючи з дати підписання листа. Цікаво, що офіційне повідомлення про прийняття статуту було надіслано уряду Сполучених Штатів, оскільки саме США виступають депозитарієм цього документа.

"Маю честь повідомити уряду США, що білорусь цим приймає статут Ради миру. Даний лист є офіційним підтвердженням згоди нашої держави бути пов’язаною нормами цього статуту", — зазначається у зверненні Лукашенка.



Запрошення долучитися до новоствореної структури надійшло від президента США Дональда Трампа 16 січня 2026 року. Головною метою "Ради миру", яку формує Вашингтон, є врегулювання гострої гуманітарної та військової кризи в секторі Гази.

Окрім білорусі, аналогічне запрошення від американського лідера отримав і Президент України Володимир Зеленський.