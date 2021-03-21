Cвітова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося, — МВФ

У МВФ заявили про більш швидке відновлення світової економіки, але воно нерівномірне, і є тривожні ознаки зростання розриву між розвиненими і тими, що розвиваються економіками.

Про це повідомляє перший заступник голови Міжнародного валютного фонду Джеффрі Окамото, пише "Економічна правда".

Світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, але ризики все ще залишаються, наприклад, поширення нових штамів коронавіруса, заявив Окамото.

Окамото повідомив, що в січні прогнозувалося зростання світової економіки в 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи прискореному відновленню завдяки додатковому бюджетного стимулювання, особливо в США, і перспективам більш масштабної вакцинації.

У той же час він зазначив, що відновлення глобальної економіки було "неповним і нерівномірним".

"Воно неповне в зв'язку з тим, що, незважаючи на більш швидке, ніж очікувалося, відновлення в другій половині 2020 року, ВВП в більшості країн залишається істотно нижче докризових показників", - пояснив він.

Китай вже в значній мірі завершив своє відновлення, повернувшись до докризових рівнів зростання, випереджаючи всі великі економіки, але за його межами є тривожні ознаки того, що розрив між розвиненими і тими, що розвиваються економіками зростає.

За прогнозом МВФ, сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в період між 2020 і 2022 роком буде на 22% нижче, ніж якби пандемії не було."Це призведе до того, що з початку пандемії за межею бідності опиняться майже 90 млн осіб", — заявив Окамото.

Він додав, що, "невизначеність щодо економічного відновлення виключно велика". Невідомо, наскільки затягнеться криза в сфері охорони здоров'я, а доступ до вакцин і раніше дуже нерівномірний як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.

"Країни з низьким рівнем доходу можуть не побачити масштабної вакцинації до 2022 року, і це і є проблема: ця пандемія закінчиться насправді тільки тоді, коли вона закінчиться для всіх", - заявив Окамото. Іншим ризиком він назвав поширення нових штамів коронавируса, "які загрожують знизити ефективність існуючих вакцин і підірвати або уповільнити процес відновлення".

Читайте також:ООН очікує зростання світової економіки на 4,7% цьогоріч