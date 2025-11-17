Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Місія МВФ розпочала роботу в Україні

17 листопада 2025, 15:07
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Фото: з вільних джерел
Експерти працюють над запуском нової програми розширеного фінансування.
 Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні над запуском нової програми розширеного фінансування.
 
Про це повідомляє Укрінформ.
 
"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.
 
"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", - зазначила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. 

 

