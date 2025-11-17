МВФ запропонував Україні нову кредитну програму
17 листопада 2025, 21:07
Фото: з вільних джерел
Першу виплату МВФ планує на січень 2026 року.
Міжнародний валютний фонд запропонував Україні нову чотирирічну програму кредитування.
Про це голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила у Facebook.
Вона розповіла про зустріч із місією МВФ у Києві на чолі з Гевіном Греєм. Загальний обсяг програми, який Фонд пропонує українській країні на найближчі чотири роки, – приблизно $8 млрд.
"Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту", – заявила Підласа.
Вона вказала, що рішення ради МВФ про запуск програми очікують у січні, тоді ж – перша виплата.
Однією з головних попередніх умов для її ухвалення є формування держбюджету на 2026 рік у межах узгодженого з Фондом дефіциту. Також кредитна організація наполягає на заходах щодо зростання доходів бюджету, зокрема через закриття схем ухилення від сплати податків.