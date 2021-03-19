ООН очікує зростання світової економіки на 4,7% цьогоріч
Про це йдеться у звіті UNCTAD, пише "Економічна правда".
Згідно з прогнозом, що організація робила у вересні, економіка мала зрости на 4,3%. Проте в останньому звіті в ООН вказують, що очікують зростання на 4,7%. Покращення прогнозу завдячує прогресу у вакцинації населення, а також нещодавно ухвалений пакет допомоги економіці США у 1,9 трильйона доларів, який ймовірно збільшить обсяг витрат споживачів.
Попри позитивні зміни, світова економіка втратить близько 10 трильйонів доларів у 2021 році порівнянні з моделлю, у якій пандемії не було. Також, за прогнозами Світового банку, близько 250 мільйонів людей опиняться за межею бідності, якщо використовувати межу у 3,20 долара на добу.
"Помилкове повернення до жорсткої економії після глибокої та руйнівної рецесії є головним ризиком для нашого світового прогресу", – йдеться у звіті.
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