Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ООН очікує зростання світової економіки на 4,7% цьогоріч

Світова економіка втратить близько 10 трильйонів доларів
Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) поліпшила свій прогноз щодо розвитку світової економіки до 4,7% завдяки, зокрема, посиленому відновленню у США.
ООН очікує зростання світової економіки на 4,7% цьогоріч Фото: un.org.ua

Про це йдеться у звіті UNCTAD, пише "Економічна правда".

Згідно з прогнозом, що організація робила у вересні, економіка мала зрости на 4,3%. Проте в останньому звіті в ООН вказують, що очікують зростання на 4,7%. Покращення прогнозу завдячує прогресу у вакцинації населення, а також нещодавно ухвалений пакет допомоги економіці США у 1,9 трильйона доларів, який ймовірно збільшить обсяг витрат споживачів.

Попри позитивні зміни, світова економіка втратить близько 10 трильйонів доларів у 2021 році порівнянні з моделлю, у якій пандемії не було. Також, за прогнозами Світового банку, близько 250 мільйонів людей опиняться за межею бідності, якщо використовувати межу у 3,20 долара на добу.

"Помилкове повернення до жорсткої економії після глибокої та руйнівної рецесії є головним ризиком для нашого світового прогресу", – йдеться у звіті. 

Читайте також: Росія в ООН провела пропагандистський захід про окупований Крим – МЗС

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2021 11:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.