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ТЕХНОЛОГІЇ

Американські інвестори вклали мільярди у розробку штучного інтелекту в Китаї

02 лютого 2023, 09:43
Американські інвестори вклали мільярди у розробку штучного інтелекту в Китаї
Фото: з відкритих джерел
На частку американських інвесторів, включаючи інвестиційні підрозділи Intel та Qualcomm, припадає майже п'ята частина інвестицій у китайські компанії зі створення штучного інтелекту з 2015 до 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

У документі, випущеному CSET спільно з групою технічної політики у Джорджтаунському університеті, йдеться, що 167 американських інвесторів взяли участь у 401 угоді, або приблизно 17% інвестицій у китайські компанії штучного інтелекту за цей період.

Ці угоди склали 40,2 мільярда доларів інвестицій, або 37% від загальної суми, залученої китайськими компаніями з розробки штучного інтелекту за 6-річний період.

Очікується, що цього року адміністрація Байдена оприлюднить указ, який обмежує деякі інвестиції США у чутливі китайські технологічні галузі.

Нагадаємо, Вашингтон хоче розгорнути більше західних мереж мобільного зв'язку на субконтиненті, щоб протистояти китайській компанії Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), запросити більше індійських фахівців з комп'ютерних мікросхем до США, а також заохотити компанії з обох країн до співпраці у сфері військового обладнання.

СШАКитайінвестиції

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