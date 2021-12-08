НОВИНИЦентр контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендує вагітним жінкам робити щеплення проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американські медики радять вагітним вакцинуватися проти COVID-19
CDC рекомендує вагітним вакцинуватися проти COVID-19, ґрунтуючись на нових даних про безпеку та ефективність вакцин. Щеплення проти COVID-19 рекомендується всім людям від 12 років, включаючи вагітних, жінок, котрі годують грудьми, і тих, які прагнуть завагітніти
Фото: Reuters
Про це повідомляє CDC.
"CDC рекомендує вагітним вакцинуватися проти COVID-19, ґрунтуючись на нових даних про безпеку та ефективність вакцин. Щеплення проти COVID-19 рекомендується всім людям від 12 років, включаючи вагітних, жінок, котрі годують грудьми, і тих, які прагнуть завагітніти", - йдеться у повідомленні американського медичного відомства.
У CDC запевняють, що побоювання, ніби вакцини можуть збільшити ризик викидня на ранніх термінах вагітності, не знайшли підтвердження. Вакцини також безпечні на пізніших термінах вагітності та під час грудного вигодовування.
Раніше повідомлялося, що вагітні американки уникають вакцинації, а останнім часом почастішали випадки їх госпіталізації з коронавірусом.
За інформацією CDC, у США лише 23% вагітних отримали принаймні одну дозу вакцини.
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12 08 2021 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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