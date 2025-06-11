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ПОЛІТИКА

Американські спецслужби стежили за іноземцями, які контактували з Маском – WSJ

11 червня 2025, 12:18
Американські спецслужби стежили за іноземцями, які контактували з Маском – WSJ
Фото: reuters.com
Особливу увагу привертали громадяни країн Східної Європи та інших регіонів, які могли намагатися вплинути на мільярдера.

Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки США у 2022–2023 роках проводили спостереження за іноземцями, які відвідували заходи за участі Ілона Маска.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в урядових структурах.

За інформацією видання, особливу увагу привертали громадяни країн Східної Європи та інших регіонів, які могли намагатися вплинути на мільярдера. Занепокоєння влади викликало те, що Маск має доступ до секретної інформації в межах держконтрактів з агентствами національної безпеки США.

Розслідування розпочалося ще за адміністрації президента Джо Байдена, у ньому брали участь представники кількох відомств, зокрема ФБР. Наразі офіційний статус цієї справи невідомий.

За даними WSJ, американські спецслужби перевіряли, хто саме потрапляє на події за участі Маска, та здійснювали фільтрацію іноземних гостей. Усе це — на тлі напружених взаємин мільярдера з політиками обох партій.

Ілон Маск, зі свого боку, заявив, що шкодує про деякі свої нещодавні пости про Дональда Трампа.

"Вони зайшли надто далеко", — написав бізнесмен у соцмережі X.

Наприкінці травня Маск залишив свою посаду у так званому Департаменті ефективності уряду (DOGE). Після цього між ним і Трампом розгорілася публічна суперечка. Маск розкритикував закон про витрати Конгресу та заявив, що Трамп фігурує у справах Джеффрі Епштейна. У відповідь Трамп назвав Маска "завзятим наркоманом" і запропонував припинити держпідтримку його компаній.

Попри напруження, Маск продовжує активно коментувати політичні події, зокрема репостить заяви республіканців, що підтримують Трампа. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Маск "втратив 25% статку, намагаючись оптимізувати уряд", на що Маск відповів: "Це було того варте".

СШАДональд ТрампІлон Маск

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