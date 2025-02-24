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Американські винищувачі літали поруч із кордоном росії

24 лютого 2025, 17:38
Американські винищувачі літали поруч із кордоном росії
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Відбулось це над повітряним простором Естонії.

Стратегічний бомбардувальник США B-52H Stratofortress у супроводі кількох винищувачів F-35A Lightning II літав над небом Естонії і наближався до кордону рф. 

Про це свідчить відео, яке опублікував у Telegram український військкор Андрій Цаплієнко.

Журналіст написав, що цей бомбардувальник є носієм ядерної зброї.

Також Цаплієнко додав, що цей літак летить у супроводі кількох винищувачів F-35A Lightning II.

На початку року ми писали, що Пентагон вивільнив додаткові гроші на винищувачі F-35.

 

РосіяСШАвинищувачбомбардувальник

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