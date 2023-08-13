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ПОЛІТИКА

Американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли – посол

13 серпня 2023, 18:28
Американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли – посол
маркарова оксана посол
Маракова визнала історичні проблеми України з корупцією, проте заявила, не можна ставити під загрозу західну допомогу.

Не всі в Києві впевнені в допомозі США і в тому, що вона буде надаватися завжди, оскільки "деякі люди" в Штатах вже досить скептичні.

Таку заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши, що забезпечення допомоги з боку партнерів - це постійна робота, а зараз американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли, пише Huffington Post.

"Ми підтримуємо прозорість та підзвітність. Які б додаткові заходи не вигадали ваші люди, ми відкриті та готові", - заявила посол, зазначивши, що Україна відкрита для більш ретельного вивчення допомоги.

Як йдеться в матеріалі, "питання про те, як контролювати мільярди, що направляються в Україну, стало головним питанням на переговорах у Конгресі з приводу щорічного законопроекту про оборонну політику Пентагону минулого місяця".

Маркарова зазначила, що уряд США вже має трьох спостерігачів, які відстежують раніше схвалену допомогу Україні на суму понад 75 мільярдів доларів у Міністерстві оборони, Державному департаменті та агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).

"Ці офіси виконують виняткову роботу", - заявила Маркарова, зазначивши, що три інспектори сказали законодавцям на березневих слуханнях, що вони не знайшли доказів масового неправомірного використання допомоги США Україні, проте, вони визнали, що важко враховувати американські кошти, здійснюючи те, що генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч назвав "наглядом на швидкості війни".

Маракова визнала історичні проблеми України з корупцією, проте заявила, не можна ставити під загрозу західну допомогу.

"Наше громадянське суспільство активно стежить за тим, на що ми витрачаємо наші гроші, і, повірте, їхні критерії щодо партнерської підтримки ще більш жорсткі", - сказала посол, зазначивши, що "деякі люди в США скептичні".

Раніше повідомлялось,що США надали Україні $66 млрд військової, фінансової і гуманітарної допомоги.

війна в УкраїнідопомогаСША

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