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США надали Україні $66 млрд військової, фінансової і гуманітарної допомоги

07 серпня 2023, 09:47
США надали Україні $66 млрд військової, фінансової і гуманітарної допомоги
Фото: з вільних джерел
Загальний обсяг допомоги США з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становив $66,2 млрд.

Це найбільша сума вкладень США у союзну державу.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни", - пише видання, посилаючись  на експертів Інституту Брукінгса.

Американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори і відновлення.

"Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд", - пише видання.

В матеріалі порівнюється загальна сума допомоги Україні із зобов'язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни. Зокрема, наголошує The Washington Post, план Маршалла з поправкою на інфляцію становив близько $150 млрд. за три роки.

Через півтора року після повномасштабного вторгнення росії в Україну, громадська підтримка фінансової допомоги в США коливається, особливо серед республіканців.

Раніше США заявили, що готові допомогти росії, якщо вона роз'яснить свої вимоги щодо "Зернової угоди".
СШАвійнадопомогаУкраїна

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