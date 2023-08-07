США надали Україні $66 млрд військової, фінансової і гуманітарної допомоги
Це найбільша сума вкладень США у союзну державу.
Про це повідомляє The Washington Post.
"Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни", - пише видання, посилаючись на експертів Інституту Брукінгса.
Американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори і відновлення.
"Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд", - пише видання.
В матеріалі порівнюється загальна сума допомоги Україні із зобов'язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни. Зокрема, наголошує The Washington Post, план Маршалла з поправкою на інфляцію становив близько $150 млрд. за три роки.
Через півтора року після повномасштабного вторгнення росії в Україну, громадська підтримка фінансової допомоги в США коливається, особливо серед республіканців.Раніше США заявили, що готові допомогти росії, якщо вона роз'яснить свої вимоги щодо "Зернової угоди".