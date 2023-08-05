"Зернова угода": США готові допомогти росії, якщо вона роз'яснить свої вимоги

США готові допомогти росії у виконанні вимог зернової угоди, але москві необхідно визначитися зі своїми запитами.

Про це заявив координатор Державного департаменту США з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн на брифінгу, передає Укрінформ.

"Передусім, росії необхідно ясно дати зрозуміти, чого вона вимагає. Вона висунула низку різних вимог. Усі вони стосувалися того, що різні російські інститути не отримують послуг з боку приватного сектора. І ми чітко дали зрозуміти, що готові допомогти з цими справами. Однак неясно, що росія вважає успіхом", - заявив координатор.

Висловлені проблеми росії стосуються конкретних комерційних організацій із рф, у яких виникають складнощі з постачальниками у приватному секторі на Заході, пише агенство.

О'Браєн додав, що Україна експортувала за останні 6-8 місяців майже 60 млн тонн зерна.

"32 мільйони тонн з них пройшли через Чорноморську зернову ініціативу за посередництва ООН, в рамках якої великі судна могли рухатися з Одеси на світові ринки", - сказав він.

Він вважає, що оптимістично налаштований щодо виходу українського зерна на світові ринки.

"Це займе у нас деякий час. Це вимагатиме деяких витрат, але ми не можемо дозволити росії захопити Чорне море мертвою хваткою. Це зусилля, які росія робила при багатьох урядах протягом тривалого часу. Вони намагаються зробити це знову. У цьому випадку вони не досягнуть успіху", - підсумував О'Браєн.

Раніше постпред при ООН заявив, що росія може бути готова до переговорів щодо "зернової угоди".