Матеріали:
Теми:

"Зернова угода": США готові допомогти росії, якщо вона роз'яснить свої вимоги

05 серпня 2023, 16:21
зерно з України
США готові допомогти росії у виконанні вимог зернової угоди, але москві необхідно визначитися зі своїми запитами.

Про це заявив координатор Державного департаменту США з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн на брифінгу, передає Укрінформ.

"Передусім, росії необхідно ясно дати зрозуміти, чого вона вимагає. Вона висунула низку різних вимог. Усі вони стосувалися того, що різні російські інститути не отримують послуг з боку приватного сектора. І ми чітко дали зрозуміти, що готові допомогти з цими справами. Однак неясно, що росія вважає успіхом", - заявив координатор. 

Висловлені проблеми росії стосуються конкретних комерційних організацій із рф, у яких виникають складнощі з постачальниками у приватному секторі на Заході, пише агенство.  

О'Браєн додав, що Україна експортувала за останні  6-8 місяців майже 60 млн тонн зерна. 

"32 мільйони тонн з них пройшли через Чорноморську зернову ініціативу за посередництва ООН, в рамках якої великі судна могли рухатися з Одеси на світові ринки", - сказав він. 

Він вважає, що оптимістично налаштований щодо виходу українського зерна на світові ринки. 

"Це займе у нас деякий час. Це вимагатиме деяких витрат, але ми не можемо дозволити росії захопити Чорне море мертвою хваткою. Це зусилля, які росія робила при багатьох урядах протягом тривалого часу. Вони намагаються зробити це знову. У цьому випадку вони не досягнуть успіху", - підсумував О'Браєн.

Раніше постпред при ООН заявив, що росія може бути готова до переговорів щодо "зернової угоди". 

РосіяСШАзернова угода

Останні матеріали

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється