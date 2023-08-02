росія може бути готова до переговорів щодо "зернової угоди" – постпред при ООН
Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що роосія вже готова відновити участь у переговорах щодо "зернової угоди".
Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.
Вона зазначила, що якщо росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".
"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала дипломат.
Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив про вихід своєї країни із "зернової угоди". Він пояснив це тим, що умови рф у межах домовленостей нібито не виконують.
При цьому найчастіше представники країни-агресора скаржилися, що росії так і не дали розпочати транзит аміаку через Україну.
"Зернова угода" дозволяла нашій країні експортувати зерно Чорним морем, але після виходу росії такі перевезення припинилися.