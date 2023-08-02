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ПОЛІТИКА

росія може бути готова до переговорів щодо "зернової угоди" – постпред при ООН

02 серпня 2023, 08:03
росія може бути готова до переговорів щодо
"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення".

Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що роосія вже готова відновити участь у переговорах щодо "зернової угоди".

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що якщо росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала дипломат.

Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив про вихід своєї країни із "зернової угоди". Він пояснив це тим, що умови рф у межах домовленостей нібито не виконують.

При цьому найчастіше представники країни-агресора скаржилися, що росії так і не дали розпочати транзит аміаку через Україну.

"Зернова угода" дозволяла нашій країні експортувати зерно Чорним морем, але після виходу росії такі перевезення припинилися.

 

ООНзернова угодарф тероризм

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