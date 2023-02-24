Американську журналістку, яка приєдналася до ЗСУ, поранили на передовій

Американська журналістка Сара Ештон-Сірілло, яка після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну приєдналася до ЗСУ бойовим медиком, отримала поранення на передовій.

Про своє поранення Сара Ештон-Сірілло написала в п’ятницю в Twitter, звідки вона часто повідомляє англомовній аудиторії про ситуацію на фронті.

"У мене поцілили сьогодні вранці. Мої травми незворотні. Я втратила частину руки і маю шрами на обличчі. Але ми виграли бій. І це моє повідомлення одразу після того, як це трапилося",- написала Сара.



Згодом вона повідомила, що її госпіталізують.

"Дякую за слова. Мене кладуть у лікарню. З міркувань безпеки я не можу сказати, куди. Сьогодні я зрозуміла дві істини: Я пишаюся тим, що я в ЗСУ. Я ще більше пишаюся тими, хто підтримує Україну на її шляху до повної перемоги. Слава Україні", - додала вона.

У коментарях про себе на власній Твітер-сторінці Сара зазначила, що є бійцем Збройних сил України, а також дописувачем видання Resolute Square. Вона також неодноразово включалася для CBS News та інших західних медіа з передової в Україні.