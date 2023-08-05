Американський атомний підводний човен прибув до Австралії для навчання

Атомний підводний човен типу "Вірджинія" ВМС США прибув до Західної Австралії, аби взяти участь у спільних навчаннях з патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомляє Reuters.

В серпні Австралія і США проводять два великі військові навчання.

Вже наступної п’ятниці 2 кораблі ВМС Індії приєднаються до навчань "Малабар" разом зі США, Австралією і Японією.

"Австралія планує придбати у Сполучених Штатів три атомні підводні човни в наступному десятилітті, перш ніж побудувати в країні новий клас атомних підводних човнів у 2040-х роках", - пише агентство.

Збройні сили США не мають власної військово-морської бази в Австралії, але вони використовуватимуть кілька австралійських центрів ВМС. Сполучені штати планують створити спільний розвідувальний центр наступного року і брати участь в модернізації кількох авіабаз на півночі Австралії.