Американський банк Goldman Sachs виходить з російського ринку
Президент рф владімір путін дозволив американському інвестиційному банку Goldman Sachs Group Inc продати свій бізнес в рф.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Згідно з указом, покупцем підрозділу стане Balchug Capital. Американський Goldman Sachs вже уклав обов’язкову угоду про продаж своєї російської "дочки".
В грудні путін також підписав указ, що дозволив французькому банку Natixis продати свій бізнес в росії.
А вже в січні нідерландський ING Groep NV погодився продати свої російські активи компанії Global Development JSC, що належить московському фінансовому інвестору.
росія веде повномасштабну війну в Україні вже майже три роки, проте багато західних банків усе ще працюють в країні, попри публічні заяви про вихід.
Нагадаємо, що тиждень тому стало відомо, що кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії.
Рішення показало здатність кремля чинити власний правовий тиск на австрійський банк.