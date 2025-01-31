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Американський банк Goldman Sachs виходить з російського ринку

31 січня 2025, 18:28
Американський банк Goldman Sachs виходить з російського ринку
Фото: blogs.telegraph.co.uk
Це один із небагатьох західних банків, які повністю залишили рф.

Президент рф владімір путін дозволив американському інвестиційному банку Goldman Sachs Group Inc продати свій бізнес в рф.  

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з указом, покупцем підрозділу стане Balchug Capital. Американський Goldman Sachs вже уклав обов’язкову угоду про продаж своєї російської "дочки". 

В грудні путін також підписав указ, що дозволив французькому банку Natixis продати свій бізнес в росії. 

А вже в січні нідерландський ING Groep NV погодився продати свої російські активи компанії Global Development JSC, що належить московському фінансовому інвестору.

росія веде повномасштабну війну в Україні вже майже три роки, проте багато західних банків усе ще працюють в країні, попри публічні заяви про вихід. 

Нагадаємо, що тиждень тому стало відомо, що кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії.

Рішення показало здатність кремля чинити власний правовий тиск на австрійський банк.

 

Росіявійна в УкраїніGoldman Sachs

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