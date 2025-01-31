Це один із небагатьох західних банків, які повністю залишили рф.

Президент рф владімір путін дозволив американському інвестиційному банку Goldman Sachs Group Inc продати свій бізнес в рф.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з указом, покупцем підрозділу стане Balchug Capital. Американський Goldman Sachs вже уклав обов’язкову угоду про продаж своєї російської "дочки".

В грудні путін також підписав указ, що дозволив французькому банку Natixis продати свій бізнес в росії.

А вже в січні нідерландський ING Groep NV погодився продати свої російські активи компанії Global Development JSC, що належить московському фінансовому інвестору.

росія веде повномасштабну війну в Україні вже майже три роки, проте багато західних банків усе ще працюють в країні, попри публічні заяви про вихід.

Нагадаємо, що тиждень тому стало відомо, що кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії.

Рішення показало здатність кремля чинити власний правовий тиск на австрійський банк.