кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії
Суд рф постановив виплатити більше 2 млрд євро компенсації австрійському Raiffeisen Bank International.
Про це інформує агенція Reuters.
Це одне з найбільш значущих рішень проти західної компанії, яка досі працює в росії.
Також рішення передбачає одну з найбільших на сьогодні виплат.
Банк Raiffeisen заявив, що оскаржуватиме рішення суду проти свого російського підрозділу та намагатиметься повернути частину грошей через суд.
В установі длодали, що банку доведеться зарезервувати резерв у фінансових звітах за минулий рік, щоб допомогти покрити збиток у 2 млрд євро.
На третьому році війни рф в Україні присутність Raiffeisen Bank International в росії лише підкреслює зв'язки, які зберігаються між москвою та Австрією, адже Відень слугував перевалочним пунктом для грошових коштів з рф.
Тому Raiffeisen і Австрія опинилися в центрі глобальної кампанії США з ізоляції рф шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів після вторгнення в Україну.
Рішення показало здатність рф чинити власний правовий тиск на австрійський банк.
"Цей позов, що містить величезну кількість грубих порушень, є спробою примусового продажу заблокованих активів через російський суд", - йдеться в заяві Андрія Тимчука, який представляє інтереси Raiffeisen.
В серпні 2024 Raiffeisen заборонив росіянам робити валютні перекази за кордон.