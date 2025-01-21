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кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії

21 січня 2025, 09:46
кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії
Рішення показало здатність рф чинити власний правовий тиск на австрійський банк.

Суд рф постановив виплатити більше 2 млрд євро компенсації австрійському Raiffeisen Bank International. 

Про це інформує агенція Reuters.

Це одне з найбільш значущих рішень проти західної компанії, яка досі працює в росії. 

Також рішення передбачає одну з найбільших на сьогодні виплат.

Банк Raiffeisen заявив, що оскаржуватиме рішення суду проти свого російського підрозділу та намагатиметься повернути частину грошей через суд.

В установі длодали, що банку доведеться зарезервувати резерв у фінансових звітах за минулий рік, щоб допомогти покрити збиток у 2 млрд євро.

На третьому році війни рф в Україні присутність Raiffeisen Bank International в росії лише підкреслює зв'язки, які зберігаються між москвою та Австрією, адже Відень слугував перевалочним пунктом для грошових коштів з рф.

Тому Raiffeisen і Австрія опинилися в центрі глобальної кампанії США з ізоляції рф шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів після вторгнення в Україну.

Рішення показало здатність рф чинити власний правовий тиск на австрійський банк.

"Цей позов, що містить величезну кількість грубих порушень, є спробою примусового продажу заблокованих активів через російський суд", - йдеться в заяві Андрія Тимчука, який представляє інтереси Raiffeisen.

В серпні 2024 Raiffeisen заборонив росіянам робити валютні перекази за кордон.

 

РосіяRaiffeisen

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