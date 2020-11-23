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Американський есмінець USS Donald Cook прямує у Чорне море

Останнім американським кораблем, який відвідав Чорноморський регіон, був USS Roosevelt у вересні
Американський есмінець Donald Cook направляється в Чорне море для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.
Американський есмінець USS Donald Cook прямує у Чорне море Фото: unn.com.ua

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві командування ВМС США в Європі і Африці.

"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні в Twitter.


Фото з твіттера командування ВМС США в Європі і Африці

"Кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку наших союзників і партнерів по НАТО", - наголошується в повідомленні.

Останнім американським кораблем, який відвідав Чорноморський регіон, був USS Roosevelt у вересні.

6-й флот США, штаб-квартира якого знаходиться в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.

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23 11 2020 10:13
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