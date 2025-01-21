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ПОЛІТИКА

Американський газ знову на світовому ринку: Трамп скасував заборону Байдена

21 січня 2025, 20:18
Американський газ знову на світовому ринку: Трамп скасував заборону Байдена
Світовий ринок очікує стабілізації цін.

Новий президент США Дональд Трамп скасував заборону на видачу нових ліцензій на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ), яку ввів його попередник Джо Байден. Тобто Міністерство енергетики США відновить розгляд заявок на дозволи.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що основним мотивом Байдена була вірогідність збільшення експорту СПГ, що може спричинити зростання цін на газ для американських споживачів, а також підвищити глобальні викиди.

Рішення Трампа відновлює плани багатомільярдних експортних проєктів компаній Venture Global LNG, Energy Transfer LP та Commonwealth LNG. Також експерти, що підтримують Трампа в цьому рішення, вказують на економічні переваги для США, створення робочих місць, а також вплив на енергетичну безпеку союзників, зокрема ЄС та Японії. 

Міністр торгівлі Японії Йодзі Муто прокоментував: "Ми визнаємо, що це може мати вплив на світовий ринок СПГ, де попит і пропозиція є структурно обмеженими, і що це може збільшити пропозицію і сприяти стабілізації ринку".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп знову закликав Європейський Союз купувати більше американських нафти і газу, щоб блок уникнув мит.

Дональд ТрампДжо БайденСПГ

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