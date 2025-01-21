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ПОЛІТИКА

Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит

21 січня 2025, 17:12
Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит
Фото: gettyimages.com
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще торік говорила, що імпорт газу із США може замінити імпорт із росії.

Президент США Дональд Трамп знову закликав Європейський Союз купувати більше американських нафти і газу, щоб блок уникнув мит.

Про це передає Bloomberg.

"Єдине, що вони можуть зробити швидко, це купити нашу нафту і газ. Ми виправимо це за допомогою тарифів, інакше їм доведеться купувати наші нафту і газ", — сказав Трамп.

Євросоюз і деякі країни Азії розглядають можливість купувати більше енергоресурсів у найбільшого у світі виробника сирої нафти та експортера зрідженого газу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще торік говорила, що імпорт газу із США може замінити імпорт із росії.

За даними Bloomberg, у короткостроковій перспективі в США немає великих можливостей збільшити експорт скрапленого газу, бо він продається за довгостроковими контрактами. Якщо ж додати нові вантажі до Європи, то спершу треба, аби початкові покупці погодилися на перенаправлення поставок туди. Однак це не збільшить обсяги експорту США. Для цього можуть знадобитися роки.

Новий президент США хоче посилити американський енергетичний розвиток. Він уже оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики, скасував заборону на оренду нафтогазових родовищ у прибережних водах і розморозив будівництво нових заводів з експорту скрапленого газу.

газнафтаДональд ТрампмитаЄвросоюз

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